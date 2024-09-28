Пять беспилотников ВСУ сбили за ночь над двумя регионами России

Минобороны: ПВО ночью сбила в Белгородской и Курской областях пять БПЛА ВСУ

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО сбили один беспилотник над территорией Курской области, и еще один — над Белгородской.

Днем ранее стало известно о гибели жителя Глушковского района Курской области. Мужчина вернулся домой, чтобы выкопать картошку, но его автомобиль атаковал украинский дрон. Жена погибшего получила сильные ожоги лица и рук.

Ранее стало известно, что украинские боевики с помощью дронов сбрасывать «растяжки-треугольники» на территорию Курской области.