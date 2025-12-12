В Твери оцепили дома, расположенные рядом с пострадавшей от БПЛА многоэтажкой

Правоохранители оцепили соседние дома от многоэтажки, в которую прилетели обломки БПЛА в Твери. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, во время ЧП в некоторых квартирах выбило стекла. Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий.

Беспилотники атаковали Тверь прошедшей ночью. Обломки одного из сбитых БПЛА врезались в многоэтажку. После удара случился пожар, спасатели быстро прибыли и потушили возгорание. В результате происшествия пострадали семь человек — шестеро взрослых и один ребенок. Прокуратура Тверской области запустила горячую линию.

По словам местных жителей, в городе прогремело шесть взрывов. Повреждения получили минимум четыре квартиры, а также автомобили, припаркованные во дворе дома.