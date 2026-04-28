В Туапсе прибыли дополнительные отряды для тушения пожара на НПЗ

В Туапсе прибыли дополнительные силы для тушения пожара. Сейчас в борьбе с огнем участвуют 252 человека и 62 пожарные машины, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«На место тушения пожара в Туапсе прибыли дополнительные сводные отряды. Уже приступила к работе прибывшая для усиления группировка спасателей из Республики Адыгея», — уточнили в пресс-службе.

Жителей ближайших к Туапсинскому НПЗ улиц эвакуируют из-за пожара. Несколько районов остались без воды. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил мэру Туапсе Сергею Бойко обеспечить людей всем необходимым.

Пожар вспыхнул на НПЗ ночью после очередной атаки украинских беспилотников.