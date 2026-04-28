Пожар на НПЗ случился в Туапсе после падения обломков сбитого БПЛА
После падения обломков сбитого беспилотника на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
«В Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Пострадавших нет», — заявили в пресс-службе.
К тушению огня привлекли 112 человек и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по региону.
Вчера поздно вечером силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 беспилотников над Севастополем. Как отметил губернатор Михаил Развожаев, в результате происшествия никто не пострадал.
До этого повреждения получил обелиск «Городу-Герою Севастополю» после атаки ВСУ по Крыму. Территорию у памятника оцепили, сроки восстановления назовут после детального осмотра альпенистами.