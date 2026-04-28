Губернатор Краснодарского края прибыл в Туапсе

Жителей ближайших к Туапсинскому НПЗ улиц эвакуируют из-за пожара. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, прибывший в город, чтобы лично следить за происходящим.

«Приоритетная задача — сохранить жизни и здоровье жителей и гостей города», — подчеркнул он.

Кондратьев поручил мэру Туапсе Сергею Бойко обеспечить жителей всем необходимым. Также глава региона поблагодарил пожарных и спасателей за их героический труд.

Ранее в город из Москвы вылетел лично министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. По его указанию в Туапсе усилили группировку спасателей, направив отряды из других районов Кубани и из соседней Ростовской области.

Новый пожар вспыхнул на НПЗ ночью после очередной атаки украинских беспилотников.