Несколько районов Туапсе остались без воды из-за пожара на НПЗ

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе временно остановилась подача воды в несколько районов города и Шепсинского сельского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Воду отключили из-за поломки системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая располагалась на территории НПЗ.

«До конца сегодняшнего дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расстановлены емкости с восполнением запаса воды для бытовых нужд и питьевых целей (после кипячения)», — отметил Бойко.

Резервуары располагаются в микрорайонах улицы Звездной, Грознефть и в селе Кроянском.

Пожар на НПЗ разгорелся из-за упавшего украинского беспилотника. Для ликвидации ЧП в Туапсе направили дополнительные подразделения из Краснодарского края и Ростовской области. Решение о подкреплении приняли по поручению министра Александра Куренкова.

В город прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.