В трех российских аэропортах сняли запрет на полеты самолетов

В аэропортах Краснодара, Волгограда и Ставрополя сняли запрет на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Сегодня ночью над Волгоградом прогремели взрывы. Как сообщил Telegram-канал Shot, очевидцы услышали серию из пяти-семи хлопков на севере и юге города. Кроме того, ракетную опасность объявили в Краснодарском крае.

В ночь на 29 сентября вводили запрет на полеты самолетов в аэропортах Жуковского и Калуги. Из-за ограничений один самолет, летевший в Жуковский, перенаправили на запасной аэродром. Кроме того, вчера в ночное время силы противовоздушной обороны сбили 84 беспилотника над российскими регионами.