За ночь силы ПВО сбили 84 беспилотника ВСУ над Россией

С 23:00 до 07:00 силы противовоздушной обороны ликвидировали 78 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 23:00 по московскому времени 28.09 до 07:00 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 24, также 21 БПЛА ликвидировали над Белгородской областью. По девять над Воронежской и Смоленской, над Калужской — семь, над Московским регионом — четыре, над Орловской — три, еще один дрон уничтожили над Курской областью.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Накануне утром Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над Россией. Дроны сбили над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Новгородской и Самарской областями.