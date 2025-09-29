В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропортах Жуковского и Калуги сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Аэропорт Жуковский („Раменское“), Калуга („Грабцево“). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко.

Он отметил, что из-за ограничений один самолет, летевший в Жуковский, пришлось перенаправить на запасной аэродром.

Накануне ограничения вводили в аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары, Жуковского, Пскова, Ярославля, Тамбова.

За прошедшую ночь российские системы ПВО сбили 84 беспилотника ВСУ. Больше всего беспилотников уничтожили над Брянской областью — целых 24. Также 21 дрон сбили над Белгородской областью. По девять дронов ликвидировали над Воронежской и Смоленской областями. Над Калужской областью сбили семь беспилотников, над Московским регионом — четыре, над Орловской областью — три. Один дрон уничтожили над Курской областью.