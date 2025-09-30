Взрывы прогремели в небе над Волгоградом

Украинские беспилотники атаковали Волгоград, в небе прогремели взрывы от работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным канала, взрывы в небе раздавались примерно в 02:00 и 02:40. Очевидцы слышали пять-семь взрывов на севере и юге города. В небе видны вспышки от работы систем ПВО.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ракетную опасность объявили также в Краснодарском крае. В Анапе — опасность по БПЛА.

Накануне системы ПВО ликвидировали четыре беспилотника над Воскресенском и Коломной. В Воскресенске загорелся частный дом, в пожаре погибли два человека.