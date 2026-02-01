В Сыктывкаре скончался третий пострадавший при взрыве в учебном центре МВД

Третий пострадавший при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД в Сыктывкаре скончался от полученных травм. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

«Сегодня скончался пациент, проходивший лечение в Нижнем Новгороде после происшествия в учебном центре МВД», — заявили в ведомстве.

Мужчину доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет на вертолете, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Взрыв произошел 15 января во время учебных занятий. Всего пострадали 24 человека. Ранее скончались еще двое пострадавших. Шестерых перевезли на лечение в Москву, один из них находится в тяжелом состоянии.

Преподавателя, который в классе привел учебно-имитационную гранату в действие, отправили под домашний арест. Начальника центра задержали. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.