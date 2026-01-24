Еще одна пострадавшая при взрыве в центре подготовки МВД в Коми умерла

Минздрав: в Коми умерла вторая пострадавшая при ЧП в центре профподготовки МВД

Умерла вторая пострадавшая при взрыве в центре профподготовки МВД в Республике Коми. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

«Скончалась вторая пациентка, находившаяся в Эжвинской горбольнице после инцидента в учебном центре МВД», — отметили в пресс-службе.

Остальные пациенты продолжают лечение в больницах. Два пациента с легкой формой заболевания — в медсанчасти МВД Коми на реабилитации.

Также медицинскую помощь шесть человек получают в Москве: один мужчина находится в реанимации Центра имени Вишневского (состояние критическое), а пять человек лечатся в Главном госпитале МВД России. Один из них — в реанимации, в тяжелом состоянии. Остальные четверо проходят терапию в пульмонологическом отделении, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Еще одного пострадавшего доставили в специализированную клинику Приволжского исследовательского медицинского университета на санитарном рейсе.

Ранее суд в Коми отправил под домашний арест преподавателя Центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре после взрыва учебной гранаты в ведомственном здании. Против подозреваемого ведут уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.