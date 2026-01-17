Преподавателя центра МВД Коми отправили под домашний арест после взрыва на лекции

В Сыктывкаре суд отправил под арест преподавателя центра профподготовки МВД

Суд в Коми отправил под домашний арест преподавателя центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре после взрыва учебной гранаты в ведомственном здании. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

В ведомстве уточнили, что против подозреваемого ведут уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

ЧП в центре профподготовки в Сыктывкаре произошло 15 января во время учебного занятия. Преподаватель прямо в классе привел учебно-имитационную гранату в действие, произошла детонация.

Пострадали 20 слушателей центра, начался пожар, который удалось оперативно потушить прибывшим на место спасателям.

Главу центра профподготовки на период расследования отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее в Минздраве Коми сообщили о состоянии пострадавших при взрыве. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом.