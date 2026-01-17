Начальника учебного центра МВД задержали в Коми после случая с учебной гранатой

МВД Коми: начальник учебного центра Сыктывкара задержан после случая с гранатой

В Сыктывкаре задержали начальника Центра профессиональной подготовки МВД по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СК по Коми.

По данным следствия, к руководителю центра обратились с просьбой провести занятие с использованием учебной гранаты. Он разрешил тренировку в актовом зале, хотя знал о ремонтных работах и наличии там легковоспламеняющихся строительных материалов.

Следователи указали, что таким решением начальник нарушил технику и правила безопасности, и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

«Он задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения», — добавили в следственном управлении.

Начальник Центра профессиональной подготовки МВД стал вторым подозреваемым по данному делу. В отношении преподавателя суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.