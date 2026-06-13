Сегодня 17:02 В стене дома в Хорошевском районе Москвы застрял питон Фото: Медиасток.рф
Питон заполз в стену многоэтажного дома в Хорошевском районе на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
Пресмыкающееся застряло в стене дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1. На помощь животному выехали спасатели.
В четверг
ползущую по проезжей части змею заметили в районе Северное Бутово. А в понедельник на юге Москвы в подвальном помещении одной из лабораторий обнаружили маисового полоза.
Змеи чаще стали проникать в жилье россиян. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, какие меры следует принять, чтобы
уберечь свое жилье от пресмыкающихся. По его словам, меры профилактики сводятся к устранению лазеек и кормовой базы. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
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