В стене дома в Хорошевском районе Москвы застрял питон

Питон заполз в стену многоэтажного дома в Хорошевском районе на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пресмыкающееся застряло в стене дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12, корпус 1. На помощь животному выехали спасатели.

В четверг ползущую по проезжей части змею заметили в районе Северное Бутово. А в понедельник на юге Москвы в подвальном помещении одной из лабораторий обнаружили маисового полоза.

Змеи чаще стали проникать в жилье россиян. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал, какие меры следует принять, чтобы уберечь свое жилье от пресмыкающихся. По его словам, меры профилактики сводятся к устранению лазеек и кормовой базы.