На юге Москвы в подвале лаборатории нашли змею

На юге Москвы в подвальном помещении одной из лабораторий обнаружили змею — маисовый полоз. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП случилось в Донском районе на Варшавском шоссе. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Нижегородской области в санузле застрял питон. Прибывшим на место спасателям пришлось разобрать санузел, чтобы вытащить пресмыкающееся. В итоге процедура прошла успешно, змею передали владельцу.

В феврале этого года происшествие с питоном случилось рядом со школой в Химках. Местная жительница во время прогулки с собакой нашла в сугробе крупное пресмыкающееся. Как отметили другие очевидцы, через сутки питона взяла некая женщина, представившаяся его хозяйкой. Выжила ли змея — неизвестно.