Змея напугала москвичей в Северном Бутове

Желто-черную змею заметили под машинами на юго-западе Москвы

Ползущую по проезжей части змею заметили в районе Северное Бутово. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пресмыкающееся находилось на Старобитцевской улице, возле третьего корпуса дома 21.

«Под машинами на парковке ползает черно-желтая змея. На момент разговора находилась под серым авто Toyota», — уточнил собеседник 360.ru.

По его словам, змея никого не укусила, на место выехали специалисты для отлова.

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