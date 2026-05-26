Незваные гости: что делать, если змея проникла в дом? Биолог Сафонов: ультразвуковые приборы против змей бесполезны

Змеи чаще стали проникать в жилье россиян, причем не только в частные дома, но и в квартиры. Чем это опасно и как защититься от пресмыкающегося, выяснил 360.ru.

Куда чаще всего проникают змеи и как от них защититься Рептилии чаще всего пробираются в частные дома и дачи, которые находятся у леса, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов. «Также сюда можно отнести первые этажи многоквартирных домов. Основной путь проникновения в городские квартиры ни для кого не секрет — через вентиляцию и канализацию. В помещения чаще заползают неядовитые ужи и медянки. Однако обыкновенная гадюка тоже может оказаться в доме (особенно в каком-нибудь сельском). Вот именно ее укус представляет для нас основную опасность», — подчеркнул эксперт. По его словам, меры профилактики сводятся к устранению лазейки змей и кормовой базы.

Нужно заделать все щели в фундаменте дома и в полу. На вентиляцию и окна обязательно нужно установить москитные сетки. Очень важно не допускать появления грызунов у себя на участке, так как они служат основной пищей для змей. Дмитрий Сафонов

Ультразвуковые приборы против змей бесполезны. «Это просто деньги на ветер. Дело в том, что змеи, если так можно выразиться, „глухие“. Они не могут воспринимать звуковые волны в воздухе. Когда мы направляем ультразвук в воздух, змея его просто не слышит. Лучше всего и более эффективно использовать вибрационные модели, так как они чувствительны к вибрациям почвы. Поэтому, когда вы идете по лесу или полю, нужно стучать палкой по земле, или волочить лопату за собой, как это делаю я», — сказал биолог.

Важно регулярно косить траву, убирать завалы досок и мусор. «По периметру можно вкопать, например, мелкоячеистую сетку на глубину 20-30 сантиметров. Это, на мой взгляд, самый эффективный метод защиты, так как змеи не умеют делать подкопы. Это даже красиво, эстетично смотрится», — добавил эксперт. Самое главное — не привлекать грызунов, которые являются основной добычей змей. «Поэтому крупы нужно хранить в плотно закрытых стеклянных или металлических емкостях. Миски домашних животных, если есть таковые, нужно убирать сразу после их кормления», — посоветовал специалист.

Как действовать при встрече со змеей При встрече со змеей категорически нельзя кричать, пытаться поймать пресмыкающееся руками или убивать его. «В зависимости от региона многие змеи и ужеобразные являются краснокнижными! Убивать их нельзя! У нас в московском регионе гадюка имеет третью категорию редкости. Они находятся под охраной», — предупредил Сафонов. Уж имеет яркие пятна на голове, а зрачки у него круглые.

У гадюки зрачок вертикальный как у кошки. И вдоль спины идет характерный зигзагообразный узор. Но бывают и абсолютно черные гадюки без узора. Поэтому универсальное правило одно: если вы не уверены неважно кто перед нами, считайте эту змею ядовитой и соблюдайте дистанцию. Дмитрий Сафонов

Если не удается опознать вид змеи, необходимо позвонить в службу 112. Самостоятельно извлечь рептилию можно, но нужно быть уверенным, что она не ядовита. «Для этого нужно надеть плотные перчатки, используйте метлу и ведро чтобы накрыть им змею. После того как поймали нужно осмотреть помещение и попытаться понять как она проникла к вам внутрь. Необходимо проверить щели в полу и стенах, вентиляционные шахты, пространство под ванной», — объяснил биолог.

Если змея укусила, следует обеспечить неподвижность укушенной конечности, принять антигистаминные препараты и срочно поехать в больницу.

Запрещено отсасывать или надрезать ранку, накладывать жгут, прижигать место укуса. Это все только навредит. Дмитрий Сафонов

Почему змеи активизировались Май для большинства змей в средней полосе — брачный период. У гадюк в этом году он начался раньше из-за теплой весны. «Сейчас происходит так называемый пик. В это время они активно перемещаются в поисках партнера, поэтому гораздо чаще попадаются на глаза людям. При этом очень важно понимать, что змеи не охотятся на человека целенаправленно, как например клещи рода Hyalomma, и нападают они только в случае самозащиты. Я не могу сказать и согласиться с тем, что они становятся агрессивнее. Они просто чаще пересекаются с людьми, так как активно перемещаются и собираются в небольшие группы», — отметил Сафонов.

При встрече с человеком гадюка постарается уползти, но может укусить, если почувствует угрозу. «Яд гадюки не обладает нервно-паралитическими свойствами и не слишком опасен для взрослого здорового человека. Я подчеркну, что здорового. Но смертельные случаи все-таки имеют место быть. Это либо маленькие дети, для которых количество яд оказалось достаточно большим, либо люди старческого возраста, от 75 лет и выше, с ослабленным организмом. Также сюда еще можно отнести аллергиков», — добавил биолог.

Интересно Чаще всего на дачном участке встречаются полозы, гадюки, ужи и медянки. Из ядовитых змей на даче можно встретить только гадюку. Все остальные змеи не представляют абсолютно никакой опасности для человека, так как у них отсутствуют ядовитые железы, которые вырабатывают яд.

Симптомы укуса гадюки: отек;

гематома;

слабость;

головокружение;

тошнота;

озноб.

Как защищаются змеи: сжимаются в тугой комок;

сворачиваются кольцом;

принимают S-образную форму;

шипят и постукивают хвостом;

притворяются мертвыми.

Как отличить ядовитую гадюку от ужа В Московской области есть два вида змей: ужи обыкновенные и гадюки, рассказал 360.ru эксперт-герпентолог, серпентолог Владимир Черлин. Они легко различимы. У ужа два желтых или оранжевых пятна на задней части головы. У него либо нет рисунка на спине, либо есть темные пятна. У гадюки обычно зигзагообразный рисунок или ромбовидная полоса. При опасности уж попытается уползти или притвориться мертвым, выделяя пахучую жидкость. Гадюка же сворачивается в клубок, принимая оборонительную позицию.