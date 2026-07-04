В Ставрополе локализовали крупный пожар на складе лакокрасочных материалов

Пожарные остановили распространение огня на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе. К моменту локализации площадь возгорания достигла нескольких тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Ставрополе на площади пять тысяч квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что при возгорании на складе лакокрасочных материалов, по предварительным данным, пострадал один человек.

Вероятной причиной пожара назвали разгерметизацию газового баллона. Площадь пожара за несколько часов увеличилась с полутора до пяти тысяч квадратных метров, также произошло частичное обрушение кровли. На месте работали более 160 человек и 36 единиц техники.