Площадь пожара на заводе в Ставрополе возросла еще почти в два раза

Площадь пожара на заводе в Ставрополе возросла до 5 тыс. квадратных метров

Площадь распространения огня на территории бывшего завода на улице Кулакова в Ставрополе увеличилась до пяти тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

На месте работают более 160 человек и 36 единиц техники. Тушение осложняют конструктивные особенности здания и высокая температура, произошло частичное обрушение кровли. К месту пожара прибыл вертолет Ми-8, на очаг сбросили порядка восьми тонн воды.

Краевая прокуратура по факту пожара в Ставрополе организовала проверку. Ведомство установит причины возгорания и даст оценку исполнению законодательства о промышленной и пожарной безопасности.

Пожар на предприятии начался ранее в субботу. Изначально площадь составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но потом увеличилась до 3,5 тысячи. Информация о пострадавших не поступала.