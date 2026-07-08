В Ставрополе допросили женщину, угрожавшую детям кухонным ножом

Женщина с ножом угрожала десятилетнему мальчику во дворе жилого дома в Ставрополе. Кадры произошедшего, снятые ребенком, оказались в распоряжении 360.ru.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Ставропольскому краю, все произошло 6 июля во дворе дома на улице 50 лет ВЛКСМ. Женщину возмутил шум играющих детей. Она взяла кухонный нож, подошла к мальчику и пригрозила проколоть колеса его велосипеда.

После появления информации в СМИ следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

В региональном управлении СК сообщили, что подозреваемой оказалась 48-летняя местная жительница. На допросе женщина объяснила свои действия тем, что дети играли во дворе и не реагировали на ее замечания.

Прокуратура Промышленного района Ставрополя также начала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

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