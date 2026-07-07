Житель Москвы получил восемь лет за попытку зарезать сотрудника метрополитена

Савеловский районный суд приговорил жителя Москвы к восьми годам строгого режима за покушение на сотрудника службы безопасности метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Согласно материалам дела, в августе прошлого года на станции метро ЦСКА пьяный мужчина напал на инспектора транспортной безопасности и несколько раз ударил его ножом. Пострадавшему вовремя пришли на помощь, и он остался жив.

Кроме того, нападавшему предстоит выплатить штраф и 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

«Любая попытка нарушить закон или проявить силу к сотрудникам и пассажирам будет пресечена на корню, а виновные гарантированно отправятся за решетку», — заявили в департаменте.

Накануне на станции метро «Беломорская» 23-летний молодой человек намеренно толкнул на пол женщину-контролера, попытавшуюся проверить, есть ли у него билет.