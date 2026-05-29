В США из-за взрыва в жилом доме погибли три человека

Взрыв газа произошел в жилом доме в городе Далласе, США. Об этом сообщил ТАСС .

Начался пожар, 70-квартирное здание полностью сгорело. Уже известно о трех погибших и пяти пострадавших. Погасив огонь, спасатели начали разбирать завалы, под ними могут находиться люди.

Ранее из-за взрыва газа в Германии обрушилось здание XIX века. В нем проживали люди, квартиры сдавались в аренду.

По такой же причине пострадали жители пятиэтажки в подмосковной Лобне. Два человека погибли.

«Мособлгаз» сообщил, что не все владельцы жилья допускают специалистов к газовому оборудованию при плановых проверках и предупредил, что это может быть опасно.