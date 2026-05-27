Мособлгаз» проверил газовое оборудование более чем в миллионе объектов

С начала года специалисты АО «Мособлгаз» провели плановое ежегодное техническое обслуживание газового оборудования в 163 тысячах частных домов и 840 тысячах квартир Московской области.

Регулярное техобслуживание — это важное условие безопасного использования газа. Мастера проверяют герметичность систем, устраняют неполадки, чистят и регулируют оборудование. Эти меры предотвращают утечки, взрывы и отравление угарным газом.

Однако не все владельцы жилья допускают специалистов к оборудованию. Более 250 тысяч раз газовщики сталкивались с недопуском, что подвергает потенциальной опасности самих жильцов и их соседей.

При первом недопуске слесарь оформляет акт об отказе в допуске №1. На следующий рабочий день формируется уведомление-извещение с повторной датой ТО через 25 календарных дней. Уведомления-извещения направляются собственнику заказным письмом по Почте России.

Если житель не предложил другую дату, выезд происходит в день, указанный в уведомлении. При повторном отказе оформляется акт об отказе в допуске №2. Через 12 календарных дней после этого формируется и отправляется в Министерство чистоты МО пакет документов для привлечения собственника к административной ответственности.

Кроме того, АО «Мособлгаз» вправе приостановить газоснабжение квартиры или частного дома, где не было проведено техническое обслуживание.

