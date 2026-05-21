Причиной пожара в Лобне стал взрыв бытового газа

Причиной пожара в жилом доме в подмосковной Лобне, где погибли два человека, стал взрыв бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«По предварительным данным, сегодня утром в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Калинина в городе Лобня произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате обрушилась межквартирная стена, возник пожар», — рассказали в ведомстве.

Погибли два человека: мужчина, проживавший в эпицентре взрыва, и 32-летняя женщина из соседней квартиры. Двух ее дочерей — двух и 11 лет — госпитализировали. Как сообщал губернатор региона Андрей Воробьев, они отравились продуктами горения.

Специалисты МЧС спасли из пожара трех человек, из них двое — дети. Всех отвезли в больницу. Также спасатели эвакуировали из дома 12 взрослых и три ребенка. К тушению пожара привлекли порядка 34 человек и 11 единиц техники.