В Сочи женщина пострадала при падении обломков БПЛА

Оперштаб: в Адлере женщина попала в больницу после падения обломков БПЛА

Жительница Адлерского района Сочи пострадала в результате падения обломков сбитого БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Женщина обратилась к врачам после происшествия на улице Авиационной, уточнили в пресс-службе оперштаба.

«Для стационарного обследования женщину с осколочными ранениями госпитализировали в одну из больниц Сочи. Угрозы жизни пострадавшей нет», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 августа в Сочи пострадали постройки гаражного кооператива после падения обломков сбитого БПЛА, последствия показали на видео.

Также вспыхнули два топливных резервуара на нефтяной базе, спасатели локализовали возгорание на площади 362 квадратных метра.

Кроме того, в Воронежской области после атаки БПЛА пострадали четыре человека, а также разрушен жилой частный дом, отмечал глава региона Александр Гусев.