Появились кадры последствий ночной атаки БПЛА на Сочи

Мэр Сочи Прошунин показал кадры последствий атаки БПЛА на Адлерский район

Украинские беспилотники в ночь на 3 августа атаковали Адлерский район Сочи. Глава города Андрей Прошунин в  Telegram-канале показал последствия на видео.

По его словам, пострадали постройки в гаражном кооперативе на улице Авиационной. На место прибыла тяжелая техника, специалисты разбирают завалы и минимизируют риски последующих обрушений.

Андрей Прошунин
Фото: Андрей Прошунин/Telegram
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Андрей Прошунин
Фото: Андрей Прошунин/Telegram
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«К счастью, обошлось без жертв. Вся городская инфраструктура работает штатно. Ситуация полностью контролируемая», — написал мэр.

Прошунин добавил, что открытый огонь в резервуарах с топливом на нефтебазе ликвидировали в 06:05, привлекали пожарный поезд. Сейчас спасатели работают над ликвидацией очага.

В оперштабе Краснодарского края отмечали, что  общая площадь возгорания на нефтебазе составила 362 квадратных метра.

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