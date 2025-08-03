Появились кадры последствий ночной атаки БПЛА на Сочи

Украинские беспилотники в ночь на 3 августа атаковали Адлерский район Сочи. Глава города Андрей Прошунин в Telegram-канале показал последствия на видео.

По его словам, пострадали постройки в гаражном кооперативе на улице Авиационной. На место прибыла тяжелая техника, специалисты разбирают завалы и минимизируют риски последующих обрушений.

«К счастью, обошлось без жертв. Вся городская инфраструктура работает штатно. Ситуация полностью контролируемая», — написал мэр.

Прошунин добавил, что открытый огонь в резервуарах с топливом на нефтебазе ликвидировали в 06:05, привлекали пожарный поезд. Сейчас спасатели работают над ликвидацией очага.

В оперштабе Краснодарского края отмечали, что общая площадь возгорания на нефтебазе составила 362 квадратных метра.