Специалисты локализовали возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, площадь распространения огня составила 362 квадратных метра. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.
После падения обломков дрона вспыхнул резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, возгорание перекинулось на еще один резервуар.
В оперштабе уточнили, что общая площадь возгорания — 362 квадратных метра. Пожарные в 06:05 ликвидировали горение на одном из резервуаров, а в 07:30 — локализовали и на втором.
Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале отмечал, держит ситуацию с возгоранием на своем личном контроле.
Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали
Масштабные проверки общественного транспорта прошли в Дубне
Москвичам пообещали хорошую погоду в воскресенье
Семья в Дубне спасла травмированную после урагана птицу
В аэропорту Пулково сняли ограничения
Прокуратура начала проверку после схода с рельсов цистерн в ЕАО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте