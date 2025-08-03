Пожар на нефтебазе в Сочи локализовали

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи локализовали

Специалисты локализовали возгорание в двух резервуарах с нефтепродуктами на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, площадь распространения огня составила 362 квадратных метра. Об этом в Telegram-канале сообщил оперштаб Краснодарского края.

После падения обломков дрона вспыхнул резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, возгорание перекинулось на еще один резервуар.

В оперштабе уточнили, что общая площадь возгорания — 362 квадратных метра. Пожарные в 06:05 ликвидировали горение на одном из резервуаров, а в 07:30 — локализовали и на втором.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в Telegram-канале отмечал, держит ситуацию с возгоранием на своем личном контроле.