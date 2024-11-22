В школе в Тюменской области грозились устроить теракт

Телефонный террорист угрожал вооруженным нападением на школу № 3 в Ялуторовске Тюменской области. Об этом сообщило издание 72.ru .

Личность посылавшего угрозы неизвестна. Он заявил, что окончил школу три года назад, но директор учреждения Лада Павлова заявила, что в открытый чат, где разместили сообщение, может добавиться кто угодно.

Ранее в Telegram-каналах и пабликах появилось сообщение об угрозе терактов в школах Волгодонска. Однако спецслужбы, проведя проверку, быстро установили, что это фейк. Подобные сообщения публиковали и раньше в разных городах, чтобы посеять панику среди жителей.

В октябре две школы в поселке Полазна Пермского края получили анонимные звонки о готовящихся атаках. Детей закрыли в кабинетах и забаррикадировали двери. Однако в итоге ничего не произошло.