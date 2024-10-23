Ученики двух пермских школ забаррикадировались в классах после звонков с угрозами

Baza: две школы в пермском поселке Полазна получили звонки с угрозами

В Пермском крае сразу две школы получили анонимные звонки о готовящихся атаках и минировании. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

ЧП произошло в поселке Полазна. Сначала в школу № 3 позвонил неизвестный и сообщил о спрятанной бомбе в районе третьего этажа. Учеников и сотрудников школы эвакуировали, детей повели в здание соседней школы № 1.

Но когда они вошли в помещение, произошел еще один звонок и другой неизвестный заявил о подходящем к школе мужчине с автоматом.

Детей укрыли в кабинетах и забаррикадировали двери, к учебному заведению оперативно прибыли полицейские.

Ранее школьник из Красноярского края «заминировал» около 20 объектов. Следователи завели уголовное дело о публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности и жизни граждан.