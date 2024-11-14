Фейк: в Волгодонске готовят теракты в школах

В интернете появились сообщения о подготовке терактов в школах в Волгодонске. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Telegram-каналах и пабликах в соцсетях распространяется информация о подготовке серии терактов в школах Волгодонска, и приводится фотография с винтовками, которые якобы используют террористы при нападении.

Правда

Спецслужбы оперативно проверили информацию и сам канал-первоисточник. Фотографии для сообщений его авторы взяли из объявлений по продаже оружия, а один из лицеев, который якобы должен стать целью террористов, сейчас закрыт на ремонт. Канал и его дубли заблокировали. В родительские чаты разослали информацию, как себя вести при получении подобных сообщений.

Это не первое объявление в Сети с подобными угрозами, ранее их фиксировали в Белгородской, Самарской областях, Красноярском крае и других регионах. Цель таких объявлений — посеять панику среди жителей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.