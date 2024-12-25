В Сети появились сообщения о взрыве газового баллона на борту Embraer 190

Несколько СМИ, говоря о причинах авиакатастрофы в Актау, со ссылкой на государственное информагентство «Казинформ» сообщили о взрыве газового баллона на борту. Однако подтвердить эту информацию не удалось.

На сайте самого информагентства сообщений об этом нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на хвосте разбившегося самолета нашли странные отметины, похожие на следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Один из выживших пассажиров рассказал 360.ru, что перед крушением слышал взрыв на борту. Однако официальных подтверждений того, что взрыв действительно был, пока не поступало.

Самолет Embraer 190 направлялся из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить смогли только 29 человек, в том числе 10 россиян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем национального траура.