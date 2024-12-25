Из-за авиакатастрофы в Актау 26 декабря объявили в Азербайджане днем траура

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днем траура в стране в связи с крушением пассажирского лайнера Embraer 190 в районе Актау. Об этом сообщило агентство Azertag .

«Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром», — отметило издание.

Алиеву доложили о ЧП с самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines, когда он находился в Санкт-Петербурге. Президент планировал участвовать в неформальном саммите глав СНГ. После получения информации о крушении он вылетел из России в Баку. Там азербайджанский лидер провел совещание, главной темой которого стала авиакатастрофа.

На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Всего после ЧП выжили 29 человек, в том числе 10 россиян. В реанимацию поместили 11 пострадавших. Оба пилота погибли, спастись удалось двум бортпроводникам. Причиной авиакатастрофы стало столкновение Embraer 190 с птицами.