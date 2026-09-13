В Саратовской области рабочий погиб при падении бетонной плиты

В Саратовской области завели уголовное дело после гибели рабочего при падении бетонной плиты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 13 сентября. На объекте разбирали здание, когда обрушилась бетонная стена. Погибшему было 22 года.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло гибель человека. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Нижегородской области рабочего насмерть засыпало землей при обвале грунта в выгребной яме. За неделю до этого на заводе в Новосибирске 20-летний мужчина погиб при проведении погрузочных работ.

Еще за день до происшествия на стройке в Дагестане машинист башенного крана погиб при падении из кабины. До этого в мае в Улан-Удэ рабочий сорвался с высоты шестого этажа.