В Дагестане крановщик погиб на стройке

В Дагестане машинист башенного крана упал из кабины и погиб

На строительной площадке в Каспийске машинист башенного крана упал из кабины на землю и погиб. Об этом сообщила пресс-служба СК по Дагестану.

ЧП произошло на Кавказской улице.

«При выполнении трудовых обязанностей 32-летний мужчина упал из кабины крана на землю. В результате полученных повреждений он скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

СК начал процессуальную проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и соблюдение требований безопасности при эксплуатации подъемного сооружения и выполнении строительных работ.

В мае в Улан-Удэ два рабочих при строительстве многоквартирного дома упали с высоты шестого этажа. Один из них скончался в больничной палате, второй выжил.