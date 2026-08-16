Молодой рабочий погиб на заводе в Новосибирске

Прокуратура проверит обстоятельства гибели рабочего на заводе в Новосибирске

На одном из предприятий в Новосибирске при проведении погрузочных работ погиб 20-летний рабочий. Прокуратура взяла установление причин происшествия под свой контроль, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось в Первомайском районе. По предварительной информации, рабочий нарушил правила техники безопасности.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства об охране труда на предприятии, при наличии оснований примет меры реагирования.

Также ведомство взяло под контроль ход и результаты уголовно-процессуальной проверки, проводимой территориальным подразделением Следственного комитета.

Днем ранее после падения с большой высоты погиб оператор башенного крана в Дагестане. До этого в Улан-Удэ два рабочих упали вниз с высоты шестого этажа многоквартирного дома. Один выжил, второй умер в больничной палате.