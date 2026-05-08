Рабочий погиб на стройке в Улан-Удэ при падении с шестого этажа

В Улан-Удэ двое рабочих упали с высоты шестого этажа при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

По данным ведомства, несчастный случай произошел около 14:00 по местному (09:00 по московскому времени). Мужчины сорвались, когда занимались укладкой фасадного кирпича. Один из них скончался в больнице.

Прокуратура Октябрьского района взяла на контроль выяснение всех обстоятельств. Ведомство проверит, соблюдались ли правила охраны труда, и оценит решение следователей.

После гибели рабочего завели уголовное дело о нарушении промышленной безопасности опасных производственных объектов, сообщили в республиканском главке СК.

По данным ведомства, рабочие упали с высоты шестого этажа из-за действий крановщика, обрушившего грузом строительные леса.

В прошлом году двое рабочих субподрядной организации сорвались с высоты во время выполнения монтажных работ в здании на севере Москвы. Один из строителей скончался на месте, второй умер в больнице.