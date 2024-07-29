В РЖД назвали количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

РЖД: при сходе поезда под Котельниково пострадали 16 человек

При столкновении поезда Казань — Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.

«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника», — заявили представители компании.

В общей сложности в поезде № 491 Казань — Адлер ехали 803 человека, из них около 140 получили легкие травмы — ссадины и ушибы. РЖД сообщили, что им не потребовалась госпитализация.

Глава компании Олег Белозеров взял устранение последствий ДТП под личный контроль. По его поручению создали оперштаб по возобновлению движения на перегоне Гремячая — Котельниково.

Пострадавших увезли в Котельниковскую ЦРБ, среди них — водитель грузовика. По информации районной администрации, он поехал на красный свет и столкнулся с поездом. Остальных пассажиров эвакуировали в местные дома культуры и гостиницу.