В ростовской шахте Шерловская-Наклонная произошло обрушение

В шахте Шерловская-Наклонная в Ростовской области рухнула конструкция. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Обрушение произошло на глубине 500 метров.

«Под землей на безопасном расстоянии находятся два проходчика», — отметили в пресс-службе.

К месту ЧП выехали бригады скорой помощи и горноспасателей.

В июне из-за горного удара на глубине 1040 метров обрушились стены в шахте «Русала» на Урале. ЧП произошло в поселке Черемухово Свердловской области. В момент обрушения внутри находились два горняка. Позже стало известно, что рабочие получили травмы. Мужчин подняли на поверхность и госпитализировали.

ЧП с горняками также произошло в Якутии — на руднике «Сарылах» во время очистных работ. Выжил один рабочий. Тело второго спасатели извлекли из-под завалов.