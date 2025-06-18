Два рабочих оказались под завалами при обрушении в уральской шахте

Стены в шахте в Свердловской области обрушились из-за горного удара. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах города.

Обрушение произошло на отметке 1040 метров в шахте в поселке Черемухово. В этот момент на аварийном участке находились два рабочих.

«На горизонте 1172 проводились работы по усилению стен. В момент обрушения там находились два рабочих», — сказал собеседник агентства.

Позже источник РИА «Новости» в прокуратуре Свердловской области сообщил, что речь идет об уральской шахте «Русала». Два рабочих пострадали. Их подняли на поверхность и госпитализировали с травмами. Информации о состоянии мужчин нет.