Два рабочих оказались под завалами при обрушении в уральской шахте

Стены в шахте в Свердловской области обрушились из-за горного удара. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах города.
Обрушение произошло на отметке 1040 метров в шахте в поселке Черемухово. В этот момент на аварийном участке находились два рабочих.
«На горизонте 1172 проводились работы по усилению стен. В момент обрушения там находились два рабочих», — сказал собеседник агентства.
Позже источник РИА «Новости» в прокуратуре Свердловской области сообщил, что речь идет об уральской шахте «Русала». Два рабочих пострадали. Их подняли на поверхность и госпитализировали с травмами. Информации о состоянии мужчин нет.
Еще 1,3 тысячи гектаров земель отдали под сельское хозяйство в Подмосковье
Парки Павловского Посада опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Таксисты заговорили о новом стандарте для производителей. Зачем он нужен?
Глава Павловского Посада проверил благоустройство нескольких улиц
Футбольный клуб «Химки» объявил о приостановке деятельности
Предпринимателей из Домодедова наградили за помощь участникам СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте