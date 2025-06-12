Два горянка пропали под завалами на якутском руднике

МЧС: два человека могут находиться под завалами на руднике «Сарылах»

В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике «Сарылах». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС Республики Саха.

По данным ведомства, происшествие случилось на горизонте 286 метров во время очистных работ. На месте работают 17 спасателей и три единицы спецтехники.

По последним данным, на момент обрушения в руднике находились 25 человек. В ведомстве отметили, что угрозы задымления или запыления в шахте нет.

«Под завалами могут находиться два человека», — уточнили в МЧС.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Ранее на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе при обрушении горных пород погиб проходчик. В шахте обрушилась кровля выработки.