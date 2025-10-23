В поведении сына пропавших в тайге Усольцевых заметили странности

Семья Усольцевых пропала в урочище Буратинка в Красноярском крае три недели назад. Участвовавший в поисковой операции блогер Александр Андрюшенков заявил News.ru , что они живы.

Версия о том, что муж, жена и пятилетняя дочь сбежали за границу, показалась ему вполне вероятной. В ее пользу говорили опыт главы семьи и подозрительное поведение старшего ребенка, сына Ирины Усольцевой Данилы Баталова.

«Как мне показалось, сын что-то скрывает и недоговаривает, пытается публично всем показать свое горе», — сказал Андрюшенков.

Поисковую операцию приостановили из-за плохой погоды, но при встрече с Баталовым блогер не заметил разочарования в его глазах. По его мнению, человек, потерявший родных, вел бы себя по-другому.

Ранее волонтеры пожаловались, что силовики оцепили район исчезновения семьи и перестали подпускать даже сына. В биографии Сергея Усольцева нашли американский след.