В пропаже семьи Усольцевых нашли очередную странную деталь
Спасатель Киселев: полиция возобновила поиски семьи Усольцевых из-за новых улик
Отсутствие следов пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых наводит на мысль о неслучайности их исчезновения. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил альпинист и спасатель Денис Киселев.
«Можно случайно пропасть, но так, чтобы не оставить никаких следов, — это очень сложно. Тем более столько усилий было потрачено на поиски», — отметил он.
Спасатель добавил, что гибель сразу троих человек в условиях леса представляется маловероятной. По его словам, интерес к поискам Усольцевых со стороны правоохранительных органов позволяет сделать выводы о том, что в истории их исчезновения появились новые детали.
Киселев предположил, что новые обстоятельства могли появиться после обысков в квартире пропавшей семьи. Возможно, правоохранители нашли там что-то, что позволило продолжить поисковую операцию.
В конце сентября тайге пропала семья из трех человек — Ирина, Виктор и их пятилетняя дочь. С ними была собака. Следователи возбудили уголовное дело.