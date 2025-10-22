Сегодня 16:05 Семью Усольцевых могут начать искать у староверов: как живут эти общины в тайге в наши дни 0 0 0 Фото: Соцсети Ирины Усольцевой, РИА Новости Происшествия

Спасатели

Семья

Красноярский край

Секты

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — пропала в красноярской тайге в конце сентября. Следов нет, время идет, и когда официальные поиски зашли в тупик, на свет появилась почти мистическая версия. Что, если супруги и девочка не погибли, а укрылись в сообществе старообрядцев, живущих в глухих, секретных поселениях? Могли ли Усольцевых спасти люди, чьи законы непонятны современному человеку?

Главная надежда Спасатели начали рассматривать альтернативные сценарии, когда традиционные методы поиска в суровой тайге Кутурчинского Белогорья не дали никаких результатов. Как отметила руководитель поискового отряда Светлана Торгашина в беседе с aif.ru, пока не нашли тела пропавших, остается надежда, что они все-таки живы. «Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала она. Торгашина предположила, что члены некой отрезанной от прочего мира общины могли пожалеть семью с маленьким ребенком и помочь ей. Этот исход, конечно же, был бы лучше, чем страшная смерть от холода, голода или когтей диких зверей, однако и у него есть свои нюансы.

Фото: Соцсети Ирины Усольцевой

Чужаков не берут По словам специалиста администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерины Иржаковой, хорошо знакомой с тем, как устроен быт старообрядцев, шансы на чудесную историю спасения семейства все же невелики. Собеседница издания отметила, что общины ведут довольно закрытый образ жизни и незнакомцам попасть к ним было бы сложно. Усомнилась она и в том, что Усольцевы по собственной воле все бросили и присоединились к староверам — как правило, на подобные шаги решаются поодиночке, а не целыми семьями. «Это добрые, хорошие люди, но чужаков они особо не жалуют. <…> Это не одноразовая акция, мол, я захотел — и к Богу пошел. Нужно много испытаний пройти, и так просто с улицы не возьмут», — рассказала Иржакова. Кроме того, специалист отметила тесные связи между поселениями, благодаря которым о появлении чужаков в их краях стало бы мгновенно известно.

Если бы Усольцевы появились в наших краях, мы бы узнали об этом. Шептались бы. Екатерина Иржакова

Таежные сектанты Отрицание одной версии стало топливом для другой. Если не праведные староверы, то кто? Изначально дававшая надежду гипотеза уступила место куда более тревожному сценарию. Иржакова предположила, что Усольцевы могли присоединиться не к традиционной общине, а к секте. Как раз сектанты легко и с радостью приняли бы к себе новичков. Однако последствия столь радушного приема могли быть смертельными.

Фото: Соцсети Ирины Усольцевой

Криминалист Михаил Игнатов не исключил, что Сергей, Ирина и их дочь погибли от рук фанатиков. «Вполне можно допустить, что над туристами были произведены какие-нибудь ритуальные обряды. Что они угодили к каким-то сектантам, обитающим в тех краях», — пояснил он. Чтобы понять масштаб поисков, нужно представлять географию местности, где могли найти возможное пристанище Усольцевы. В Красноярском крае поселения старообрядцев разбросаны по труднодоступным районам. Ближайшие к месту исчезновения семьи общины Новомариновка (Мариновка), около 102 километров от Партизанского района. Затерянная в тайге деревня беспоповцев. Возродили поселение сами, занимаются таежным промыслом, отказались от пенсий и благ цивилизации.

Малые Кныши, примерно в 192 километрах от места пропажи. Деревня с историей с 1850-х годов. В ней живут поповцы, они строго соблюдают традиции, включая отдельные кладбища и запрет на смешанные браки.

Таяты, около 201 километра от Партизанского района. Название села происходит от слова «таиться» и говорит само за себя. Населенный пункт отличается уникальным соседством староверов-беспоповцев и последователей учения Виссариона. Удаленные и самые закрытые общины Ярцево, в 583 километрах. Крупное село на Енисее, около 2000 жителей, многие из которых — староверы. Живут по укладу XIX века, некоторые — без паспортов.

Бурный, в 709 километрах. Поселок, отмеченный не на всех картах. Нет дорог, электричество от генераторов. Сюда в 80–90-е годы съезжались староверы со всей страны и даже из-за рубежа. Когда возобновятся поиски По словам Светланы Торгашиной, поисковые работы в Кутурчинском Белогорье возобновят с первым таянием снегов. Искать будут все, что может привести к истине: обрывок одежды, пепел костра, свидетельства случайных прохожих. Что угодно, способное пролить свет на судьбу загадочно исчезнувших Усольцевых.