«Понял, что под колпаком». Как в деле о пропаже семьи Усольцевых нашли американский след

На месте исчезновения семьи Усольцевых в тайге сейчас работает Федеральная служба безопасности. Волонтеры пожаловались, что их буквально разогнали, а силовики не допускают к месту даже сына исчезнувшей Ирины Усольцевой.

Американский след

В истории Сергея Усольцева — главы семейства — обнаружили американский след. И это не выдуманный конспирологами сюжет. Оказалось, что Усольцев является учредителем Международного центра развития — через совместную с США программу городов-побратимов организация отправляет в Штаты железногорских студентов.

В связи с этим все чаще звучит версия, что Усольцевы спланировали побег за границу.

«Одна из версий такая: исчезли или просто скрылись из страны. В связи с тем, что Усольцев еще в 1990-е годы был якобы завербован иностранной разведкой», — рассказал «Царьграду» криминалист Михаил Игнатов.

«А сейчас ему, видимо, на хвост наступили, и он понял, что под колпаком. И, как вариант, решил скрыться по поддельным документам, незаконно пересек границу с Казахстаном, а дальше попытается раствориться в стране, где его ждали», — добавил он.