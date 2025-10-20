«Понял, что под колпаком». Как в деле о пропаже семьи Усольцевых нашли американский след
На месте исчезновения семьи Усольцевых в тайге сейчас работает Федеральная служба безопасности. Волонтеры пожаловались, что их буквально разогнали, а силовики не допускают к месту даже сына исчезнувшей Ирины Усольцевой.
Американский след
В истории Сергея Усольцева — главы семейства — обнаружили американский след. И это не выдуманный конспирологами сюжет. Оказалось, что Усольцев является учредителем Международного центра развития — через совместную с США программу городов-побратимов организация отправляет в Штаты железногорских студентов.
В связи с этим все чаще звучит версия, что Усольцевы спланировали побег за границу.
«Одна из версий такая: исчезли или просто скрылись из страны. В связи с тем, что Усольцев еще в 1990-е годы был якобы завербован иностранной разведкой», — рассказал «Царьграду» криминалист Михаил Игнатов.
«А сейчас ему, видимо, на хвост наступили, и он понял, что под колпаком. И, как вариант, решил скрыться по поддельным документам, незаконно пересек границу с Казахстаном, а дальше попытается раствориться в стране, где его ждали», — добавил он.
Деятельность Усольцева не ограничивалась студенческим обменом — он брал у американцев деньги, гранты и инвестиции.
«Гранты американские осваивал якобы на развитие города. Но при всем этом он еще обладал государственной тайной. По-моему, по ядерной энергетике. Или что-то с этим связанное», — подчеркнул криминалист.
Он отметил, что ФСБ работает там, где есть их зона интереса.
А их зона интереса — это государственная безопасность.
Михаил Игнатов
криминалист
Всю семью задержали?
Волонтеры при этом считают, что Усольцевых уже обнаружили и задержали. Но силовики запретили добровольцам рассказывать о происходящем в Кутурчине.
«Нас заставили подписать соответствующие документы. Не только волонтеров, но и спасателей МЧС. Вся информация засекречена, там сейчас работают Следственный комитет и ФСБ», — рассказал туристический гид из Красноярска, представившийся Максимом.
Волонтер Лилия, принимавшая участие в поисках Усольцевых, подчеркнула, что подписки взяли не у всех добровольцев. По словам девушки, спецслужбы знают, что именно произошло с пропавшими.
«Недвусмысленно, но дали понять, что и кому известно конкретно. Ходят слухи, что Усольцевых к настоящему моменту уже обнаружили и задержали. Но это только слухи», — привел слова Лилии aif.ru.
Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.