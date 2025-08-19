В Подольске перед светофором сбили человека. В распоряжении 360.ru оказалась видеозапись очевидцев произошедшего.

«Когда проезжала, человек лежал на дороге без движения», — сообщила очевидица.

На кадрах видно, что недалеко от места происшествия стоит машина такси. На проезжей части лежим мужчина или юноша в джинсах и желтой футболке.

В Карелии водитель на автомобиле «Нива» сбил женщину, которая шла вдоль дороги. Пострадавшая скончалась в больнице, по факту ДТП проводится проверка.

В Нижнем Новгороде мужчина на электросамокате попал под колеса иномарки. Пострадавшего доставили в больницу и оказали помощь.