Мужчина на электросамокате попал под колеса иномарки в Нижнем Новгороде
Электросамокатчик пострадал в ДТП в Нижнем Новгороде. Авария произошла утром в понедельник, 18 августа, на улице Бетанкура. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По предварительным данным полиции, 38-летняя женщина за рулем автомобиля марки Volkswagen сбила 52-летнего мужчину, двигавшегося по проезжей части на электрическом самокате.
Пострадавшего экстренно доставили в Городскую клиническую больницу №13, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия.
