Водитель «Нивы» насмерть сбил женщину на трассе в Карелии

Смертельная авария произошла в трассе «Сортавала» в Муезерском районе Карелии. Об этом сообщил « КарелInform » со ссылкой на данные полиции.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель машины марки «Нива». Автомобилист сбил женщину, которая следовала вдоль дороги.

Пострадавшую госпитализировали, однако медики не смогли спасти ее жизнь. Проводится проверка.