Сегодня 00:10 Вальс-бостон Александра Розенбаума. Как ленинградский врач стал голосом своего поколения Фото: Александр Розенбаум. Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Культура

СССР

Концерты

Врачи

Песни

Россия

Музыка

Артисты

Александр Розенбаум отмечает 75 лет. А ведь, казалось бы, только вчера люди впервые с замиранием сердца слушали его горькие баллады «Черный тюльпан» или «Камикадзе». Эти и другие песни — военные, блатные, тонкая лирика, казачьи, жанровые зарисовки — вот уже который десяток лет находят своих слушателей, таких же разных, как и произведения мэтра. Поклонники ценят его за талант, мужественность и готовность прийти на помощь. Каким был путь врача-реаниматолога к сцене, как он создал свой главный хит, спасал жизни людей и многое другое — в материале 360.ru.

Биография Розенбаума Александр Розенбаум родился в Ленинграде 13 сентября 1951 года. Родители, студенты-однокурсники, спустя год после рождения сына получили дипломы Первого медицинского института и отправились по распределению в Зыряновск, нынешний Алтай, окруженный многочисленными холмами и сопками. Отец, Яков Розенбаум, работал урологом, а мать, Софья Миляева, трудилась акушером-гинекологом. Через пять лет у них появился еще один сын, а спустя год семья вернулась в Ленинград и снова поселилась в своей квартире на Невском проспекте. Александр пошел в ту же школу на улице Восстания, что когда-то окончили его родители. Занимался фигурным катанием, боксом. А параллельно, хоть и не всегда добровольно — какому же мальчишке понравится долбить гаммы вместо футбола во дворе?! — учился в музыкалке по классу фортепиано и скрипки.

Интересно До революции в здании школы № 209, где учились Алекандр Розенбаум и его родители, располагался Павловский институт благородных девиц. Среди его выпускниц была знаменитая писательница Лидия Чарская, которую обожали гимназистки, институтки, девицы и замужние дамы.

Последние два года Розенбаум посещал школу с углубленным изучением французского языка. При этом находил время активно участвовать в самодеятельности, а по вечерам учился джазовой аранжировке в музыкальном училище при Дворце культуры имени С. М. Кирова. После школы парень решил продолжить династию и поступил в Первый Ленинградский мединститут. Однако там он настолько увлекся капустниками и студенческими ансамблями, что уже на втором курсе вылетел из вуза за многочисленные прогулы лекций и «хвосты». Пришлось год отработать санитаром в урологическом отделении больницы, чтобы переосмыслить жизненные приоритеты. Восстановившись в институте, Розенбаум кардинально изменил отношение к учебе. В 1974 году он на отлично сдал выпускные государственные экзамены и получил диплом врача-анестезиолога и реаниматолога.

Фото: Александр Розенбаум. Mikhail Baranov / www.globallookpress.com

Врач Розенбаум После года интернатуры Розенбаум почти пять лет проработал на Первой подстанции скорой помощи. Обычно его бригада выезжала на самые тяжелые случаи: инфаркты, инсульты, автокатастрофы, серьезные ранения, суициды и падения с высоты. За смену могло быть до 15 выездов. Молодой врач не раз проводил экстренную интубацию трахеи прямо в трясущейся на ухабах машине, вытаскивал людей из клинической смерти и заводил остановившиеся сердца. Даже роды приходилось принимать. Позже артист шутил, что тогда ему помогли гены матери — акушера-гинеколога. Выезжали на огнестрельные ранения, драки и бытовую поножовщину. В таких условиях врачи зачастую подвергались опасности: пьяные друзья или недруги пострадавших, а иногда и сами пациенты могли накинуться на медиков в любую минуту. Тут Розенбауму очень пригодились юношеские занятия боксом и крепкое телосложение. Собственно, в таких же условиях работали и до сих пор трудятся множество врачей скорых: дежурства, выезды, тяжелые медицинские чемоданы и носилки, борьба за жизнь каждого пациента. Розенбаума хватило только на пять лет. В 1980 году он решил навсегда оставить медицину.

Фото: Александр Розенбаум,. Александр Макаров / РИА «Новости»

Артист Розенбаум Соседом бабушки Розенбаума был известный гитарист Михаил Минин — в свое время он аккомпанировал знаменитой исполнительнице цыганских романсов Варе Паниной. Однажды музыкант показал подростку основные аккорды на гитаре-семиструнке, а дальше ученик уже осваивал инструмент самостоятельно. Во время работы на скорой Розенбаум записал на магнитофонную кассету свой знаменитый «Одесский цикл». Так песни «Гоп-стоп», «Заходите к нам на огонек», «На улице Гороховой» со скоростью пожара распространились по стране. Большинство слушателей были уверены, что пел эмигрант или бывший зэка в летах, а сама песня — народная. Кстати, Михаил Шуфутинский включил «Гоп-стоп» в свою первую американскую пластинку «Побег», будучи уверенным, что это народная одесская песня. Однако позже он с удивлением узнал, что автор композиции сильно моложе него, вполне себе жив и здравствует в Ленинграде.

Интересно Тогда это еще не называлось шансоном, а справедливо ходило в разряде блатных песен. Их слушали не только маргиналы, но и вполне приличные люди как альтернативу советской эстраде. Это был своего рода протест, ведь герои таких произведений «шли против милицейского закона», то есть власти. Тот факт, что подобные песни прославляли убийц и воров, отчего-то мало кого смущал.

В свое время Розенбаум бросил музучилище, так как не смог совмещать занятия и там, и в мединституте. Но во время работы на скорой восстановился и завершил образование. Новый диплом помог устроится в Ленконцерт. Бывший врач начал играть с разными вокально-инструментальными ансамблями и набирался опыта. Дослужиться до собственного сольного выступления удалось сравнительно быстро — всего через три года. Концерт состоялся осенью 1983-го в Доме культуры МВД имени Ф. Э. Дзержинского и прошел с оглушительным успехом. Зрители наконец увидели, как выглядит загадочный исполнитель «Гоп-стопа».

Фото: Александр Розенбаум на концерте «Шансон года „, Москва.ю 2011 год. Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Статус звезды пришел после поездок в Афганистан, где отдавали интернациональный долг советские солдаты. Розенбаум давал концерты в отдаленных и довольно опасных районах, куда обычно не решались ездить артисты. Пел под гитару, сидя на броне танков или бэтээров, в блиндажах и палатках. Выступления нередко перебивали обстрелы душманов. Эти командировки вылились в песни «В горах Афгана», «Черный тюльпан», «Караван». Они обеспечили Розенбауму искреннюю любовь армии, а наступившая в стране эпоха гласности дала возможность исполнять композиции «афганского цикла» не только для военных, но и перед широкой публикой.

Фото: Александр Розенбаум, 1987 год. Михаил Макаренко / РИА «Новости»

Вальс-бостон Самой знаменитой песней Розенбаума можно по праву назвать знаменитый «Вальс-бостон». Он появился на второй год работы в Ленконцерте. Артист тогда жил в коммуналке и однажды летней ночью долго не мог уснуть. Сидел в кухне, смотрел в окно и вдруг увидел, как порыв ветра закружил первые опавшие сухие листья. Эта картина сложилась в голове в первые строчки: «На ковре из желтых листьев в платьице простом…». Розенбаум написал песню в ту же ночь — и слова, и музыку. Кстати, несмотря на название, это скорее джазовая баллада с синкопированным ритмом. Но она отлично передает немного меланхолическое настроение автора и рисует неспешный приход осени. Песня попала в альбом «Мои дворы», который Розенбаум записал в 1986 году. А в 1987-м «Вальс-бостон» прозвучал по телевизору в телепередаче «Музыкальный ринг» и тут же обрел невероятную популярность по всему СССР. Композицию даже иногда называли неофициальным гимном Ленинграда. Для большинства слушателей стало открытием, что автор блатных и афганских песен оказался неплохим лириком. Те, кто разбирался в музыке, были удивлены, что артист, которого считали бардом (а они, как правило, были гитаристами-самоучками и обходились парой простых созвучий в мажоре и миноре), в совершенстве владел септ- и нонаккордами.

Интересно Вальс-бостон — разновидность медленного вальса с размером три четверти. Появился в XIX веке в Бостоне, откуда, собственно, и название.

Жены, дети, внуки, бизнес и политика Первый раз Розенбаум женился на однокурснице, будучи студентом-медиком. Однако брак продлился всего девять месяцев: отношения разрушили быт, конфликт характеров и незрелость обеих сторон. Но супруги расстались мирно, без обид. Вскоре после расставания с первой женой Розенбаум оказался в гостях. Обычная вечеринка: сидели, выпивали, танцевали, пели песни. Но именно там будущий артист, который уже заканчивал вуз, познакомился с Еленой Савшинской. Она была третьекурсницей и будущим врачом-рентгенологом. Вскоре после той встречи Розенбаум и Савшинская поженились. На этот раз брак оказался куда крепче: вмести они прожили более полувека и в прошлом году отметили золотую свадьбу. Жена помогала артисту восстановиться после клинической смерти и навсегда завязать с алкоголизмом.

Фото: Александр Розенбаум. Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Единственная дочь Розенбаума выбрала профессию филолога и переводчика. Она замужем за израильским бизнесменом Тиберио Чаки, у них четверо сыновей. Когда парни выросли, они решили взять двойные фамилии — Чаки-Розенбаум, чем невероятно порадовали дедушку. Артист вместе с дочерью и зятем владеет петербуржской сетью пивных «Толстый Фраер». Также в активах Розенбаума числятся пивоваренный мини-завод «Главрозпиво», ресторан Bella Leone и продюсерская компания «Великий город». Кстати, артист успел попробовать себя в политике: он избрался по общефедеральному списку партии «Единая Россия» и проработал в Госдуме IV созыва с 2003 по 2007 год.

Фото: Александр Розенбаум вместе с коллегами-депутатами Госдумы Владиславом Третьяком и Иосифом Кобзоном, Москва, 2004 год. Владимир Федоренко / РИА «Новости»

Любовницы Розенбаума Розенбауму часто приписывали романы на стороне. Например, говорили, что в середине 80-х годов XX века он сблизился с Аллой Пугачевой, примадонна тайно ездила к нему на свидания в Ленинград. Также подозревали связь с выпускницей «Фабрики звезд» Дарьей Клюшниковой. Между тем хоть как-то подтвержденных адюльтеров всего два. Первой на всю страну призналась Надежда Бабкина. В эфире телепередачи певица рассказала, что у нее был страстный роман с Розенбаумом. Он тогда только начинал музыкальную карьеру и делал аранжировки для ансамбля «Русская песня». Влюбленная солистка помогала новичку и выбивала для него разрешения на концерты.

Фото: Надежда Бабкина, апрель 2026 года. Shatokhina Natalia / www.globallookpress.com

Вторая история и вовсе мелодраматично-детективная. Наталья Вострикова была капитаном III ранга в отставке, на гражданке стала организовывать гастроли и концерты. Устраивала она и выступления Розенбаума. После знакомства с артистом у них начались близкие отношения. Тайный роман продолжался около десяти лет. Они часто виделись на гастролях, и Розенбаум не раз помогал пассии деньгами. Все кончилось, когда дама стала требовать больше внимания, вмешиваться в рабочие графики артиста и постоянно ругаться с его концертным директором. Вот мэтр и порвал со скандалисткой. Разрыв сильно обидел Вострикову. А женщин, как известно, обижать не рекомендуется — про это даже кино сняли. Вострикова бережно сохранила личные фотографии, домашние видеозаписи, интимную СМС-переписку и аудиозаписи разговоров с артистом. Это был огромный архив компромата, так что отвергнутая любовница решила наказать артиста рублем, точнее, тремя миллионами рублей. Именно столько она запросила за молчание.

Фото: Александр Розенбаум. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Специально для шантажа дама купила левую сим-карту и написала от имени некоего посредника. Он якобы завладел жестким диском с информацией, которая полностью разрушит репутацию Розенбаума. Если тот не заплатит, конечно. Вот только артист сразу пошел в полицию. Оперативники разработали спецоперацию: Розенбаум сделал вид, что согласился на условия шантажиста, и обещал принести первую часть денег. Купюры заботливо пометили, а при передачи вымогателя задержали. Тут-то и открылось, что это была отвергнутая пассия. Суд проходил в закрытом режиме, поскольку на заседаниях оглашали детали интимной жизни артиста. Розенбаум настаивал на реальном тюремном сроке, что, собственно, и произошло: Вострикову признали виновной в вымогательстве в особо крупном размере и отправили в колонию на три года. Экс-любовница вышла на свободу по УДО летом 2018 года. Она дала несколько откровенных интервью, уверяя, что «виной всему была огромная любовь», а артиста настроило против нее его окружение. Сам Розенбаум эту историю комментировать отказался. Зато всегда подчеркивал, что главная мудрость его жены заключается в умении прощать и не копаться в прошлых ошибках.

Фото: Александр Розенбаум на вечере памяти актера Валентина Гафта в театре «Современник», Москва, 2021 год. Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Бывших врачей не бывает Уже будучи заслуженным и народным артистом Российской Федерации, врач-реаниматолог Розенбаум несколько раз спасал людям жизни. Однажды в 2018 году во время авиарейса Москва — Симферополь одна пассажирка потеряла сознание. Бортпроводники по громкой связи объявили, что срочно требуется врач. Розенбаум тут же откликнулся: как известно, бывших врачей не бывает. Он привел женщину в чувства и не оставлял ее до тех пор, пока состояние не стабилизировалось. В Крыму артист передал пассажирку врачам ожидавшей бригаде скорой помощи. Два года спустя Розенбаум приехал в цех бывшего Бадаевского пивоваренного завода на программу «Квартирник у Маргулиса». Там построили специальные высокие деревянные помосты для операторов, и в начале выступления артиста один из них оступился и рухнул вниз вместе с тяжелым съемочным оборудованием. Пока все приходили в себя от страшного грохота и пытались понять, в чем дело, Розенбаум бросился к пострадавшему. Тот был жив, но получил тяжелые травмы. До приезда скорой мэтр оказал ему первую помощь, грамотно зафиксировал пострадавшего, чтобы не усугубить травмы, и контролировал его состояние. Было немало случаев, когда артист прерывал концерт прямо посреди песни, заметив, что кому-то из зрителей стало плохо в душном помещении или от перепада давления. Розенбаум сразу же спускался в зал и помогал людям. Выступление он продолжал только после того, как пострадавшего передавали в руки медиков.

Фото: Александр Розенбаум и телеведущая Елена Малышева на церемонии вручения премии лучшим врачам России «Призвание», 2013 год. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com