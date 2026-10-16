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    В Подмосковье и ряде российских регионов началось нашествие волков

    Shot сообщил о нашествии волков в Подмосковье и других регионах России

    Фото: Медиасток.рф

    С начала осени в Подмосковье люди не менее 10 раз видели диких волков. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

    По словам члена президиума Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова, от жителей городских округов Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, поступило больше, чем обычно, обращений о появлении хищников.

    Подписчик канала снял на видео волка на границе Московской и Владимирской областей. Число выходящих к жилью зверей резко возросло за последний месяц и в других регионах.

    В Арамили Свердловской области хищники приближались к домам, а в Староминском районе Краснодарского края еще и нападали на скот. Жительница Гатчинского района Ленобласти чудом спаслась от зверя, встреченного на прогулке с собакой. В начале октября житель Забайкалья отбивался ножом от волка на пороге собственного дома.

    Голодных животных привлекают запахи еды и мусорных отходов. В нескольких регионах численность волков будут регулировать, в том числе отстрелом.

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